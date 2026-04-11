  „Вабанк": Велико дерби на Великден

„Вабанк“: Велико дерби на Великден

  11 апр 2026 | 11:00
Празник е – време е за дерби. ЦСКА и Левски ще се изправят един срещу друг на Великден. Дерби, което може да приближи Левски само на три победи от титлата. А може и да се окаже пореден мач срещу водещ отбор, който не може да бъде спечелен от отбора на Хулио Веласкес.

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия
Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

ЦСКА продължава да трупа точки, но феновете определено са недоволни от играта на отбора. Не бяха малко случаите, в които „червените“ стигаха до победата с фантастичен моментен проблясък на техен футболист или попадение в самия край на мача. Очакванията на Христо Янев са високи и загуба в дербито категорично се изключва от сметките.

Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски
Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

Левски възстанови преднината си от 9 точки след грешната стъпка на Лудогорец срещу Черно море и е само на 4 победи от мечтаната титла. Напрежението в отбора на „сините“ се усеща все повече. Да, те рядко допускат грешки, но от доста време не успяват да спечелят мач с повече от един гол. Големият отсъстващ в този мач ще бъде Хулио Веласкес, който е наказан и няма да води отбора си от скамейката. Дали липсата му ще се окаже решаваща обаче?

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Победата в този мач е задължителна и за двата отбора, затова е вън от съмнение, че ни очаква безкрайно интересен двубой на „Васил Левски“. Кой има по-голям шанс да я постигне и ще видим ли велико дерби на Великден – това ще ни отговорят футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев.

Николай Боянов: Отново видях мъжество и характер от футболистите

Николай Боянов: Отново видях мъжество и характер от футболистите

Вили Вуцов: Няма да им се получат организациите - Миньор няма да изпадне

Вили Вуцов: Няма да им се получат организациите - Миньор няма да изпадне

Зума и Живко Миланов дадоха пари за спасението на кипърски гранд

Зума и Живко Миланов дадоха пари за спасението на кипърски гранд

Юношите до 15 години спечелиха и втората проверка с Малта

Юношите до 15 години спечелиха и втората проверка с Малта

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Юли Петков: Не влязохме добре в мача, няма какво да го крием

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

