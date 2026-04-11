„Вабанк“: Велико дерби на Великден

Празник е – време е за дерби. ЦСКА и Левски ще се изправят един срещу друг на Великден. Дерби, което може да приближи Левски само на три победи от титлата. А може и да се окаже пореден мач срещу водещ отбор, който не може да бъде спечелен от отбора на Хулио Веласкес.

ЦСКА продължава да трупа точки, но феновете определено са недоволни от играта на отбора. Не бяха малко случаите, в които „червените“ стигаха до победата с фантастичен моментен проблясък на техен футболист или попадение в самия край на мача. Очакванията на Христо Янев са високи и загуба в дербито категорично се изключва от сметките.

Левски възстанови преднината си от 9 точки след грешната стъпка на Лудогорец срещу Черно море и е само на 4 победи от мечтаната титла. Напрежението в отбора на „сините“ се усеща все повече. Да, те рядко допускат грешки, но от доста време не успяват да спечелят мач с повече от един гол. Големият отсъстващ в този мач ще бъде Хулио Веласкес, който е наказан и няма да води отбора си от скамейката. Дали липсата му ще се окаже решаваща обаче?

Победата в този мач е задължителна и за двата отбора, затова е вън от съмнение, че ни очаква безкрайно интересен двубой на „Васил Левски“. Кой има по-голям шанс да я постигне и ще видим ли велико дерби на Великден – това ще ни отговорят футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев.