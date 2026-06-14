Чиликов отрязал Берое, но "заралии" се надяват на обрат

Георги Чиликов все още не е отпаднал окончателно като вариант за нов старши треньор на Берое, съобщава „Тема Спорт“. Наскоро той е имал разговор за поста, но на този етап е отклонил предложението с много неясноти около клуба.

Основен играч на Берое е пред трансфер в Молдова, а Банато се оттегля от "заралии"

Все пак нещата може да се променят. Във вторник (16 юни) предстои среща между кмета на Стара Загора Живко Тодоров и собственика на старозагорци Ернан Банато. Очаква се на нея двамата да поставят ясно на масата темата за бъдещето на славния зелено-бял клуб с над 110-годишна история. Ще присъстват ветерани и фенове, верни на каузата Берое.

Именно те и местният бизнес се очаква да вземат акции на клуба, посредством сдружение. То ще има за цел да контролира Банато и инвестициите.

Заралии изпаднаха от елита, но платиха дълговете си и взеха професионален лиценз.

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