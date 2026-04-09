Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес няма да бъде на пейката на “сините” по време на дербито с ЦСКА. Специалистът получи жълт картон в края на мача с Арда днес, което се явява неговото трето официално предупреждение.

Според регламента на турнира на efbet Лига за длъжностни лица важи правилото, че треньор или друг член на щаба на даде тим се наказва за една среща не при пет, а именно при три картона. Така Веласкес няма да бъде на скамейката на Левски за мача с “червените” в понеделник. Очаква се дисциплинарната комисия на официализира санкцията още утре.