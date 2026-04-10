Анализът на Нико Петров: Бала е Меси на Веласкес

Левски продължава да е отбор на контрастите – не само в резултатите, но и в самата си игра. Мачът срещу Арда отново показа две различни лица на „сините“, олицетворени най-вече в представянето на тима на Хулио Веласкес в двете полувремена и в тактическите решения, които промениха ритъма на двубоя.

През първото полувреме Левски изглеждаше като отбор, който трудно намираше пространства и рядко успяваше да изненада съперника си. След почивката обаче настъпи промяна – смяната на Макун с Алдаир се оказа ключов момент. Тя не беше просто рокада по позиции, а сигнал за различен подход в двубоя. Разбира се, всичко това бе продиктувано и от червения картон на Лъчезар Котев, който остави гостите с човек по-малко на терена в заключителната част на първото полувреме. С включването на Алдаир Левски придоби повече динамика по фланга и започна да търси по-директен път към вратата. Отборът разшири играта си, което отвори пространства пред атакуващите футболисти на Левски.

Интересен акцент в играта на Левски бе и ролята на Евертон Бала, наподобяваща „фалшива деветка“. Паралелът с Лионел Меси в най-силните му години в Барселона неизбежно изплува – играч, който се връща назад, за да организира, да създава числено предимство и да разкъсва защитата с движение. В Левски тазки функция се изпълнява от Евертон Бала, който също се опитва да свързва линиите и да създава хаос в отбраната на съперника. Разликата, разбира се, е в нивото на изпълнение, но като идея Левски ясно показва стремеж към по-модерен и гъвкав футбол.

Във финала на предаването място в разговора намери и ситуацията с дузпата в полза на Левски от срещата от преди няколко кръга с Локомотив (Пловдив), отсъдена за нарушение срещу Око-Флекс. Решение, което породи сериозни дискусии – имаше ли адекватно нарушение и доколко съдията е беше прав с реакцията си тогава.

В студиото на Sportal.bg Нико Петров разигра ситуацията в компанията на очарователната водеща Анжелина Илиева. В опит да се пресъздаде реалният сблъсък, тя влезе в ролята на „корав защитник“, а демонстрацията показа колко тънка е границата между нарушение и нормален физически контакт в подобни ситуации.