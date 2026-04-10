Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Анализът на Нико Петров: Бала е Меси на Веласкес

Анализът на Нико Петров: Бала е Меси на Веласкес

  • 10 апр 2026 | 15:38
  • 1165
  • 2

Левски продължава да е отбор на контрастите – не само в резултатите, но и в самата си игра. Мачът срещу Арда отново показа две различни лица на „сините“, олицетворени най-вече в представянето на тима на Хулио Веласкес в двете полувремена и в тактическите решения, които промениха ритъма на двубоя.

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

През първото полувреме Левски изглеждаше като отбор, който трудно намираше пространства и рядко успяваше да изненада съперника си. След почивката обаче настъпи промяна – смяната на Макун с Алдаир се оказа ключов момент. Тя не беше просто рокада по позиции, а сигнал за различен подход в двубоя. Разбира се, всичко това бе продиктувано и от червения картон на Лъчезар Котев, който остави гостите с човек по-малко на терена в заключителната част на първото полувреме. С включването на Алдаир Левски придоби повече динамика по фланга и започна да търси по-директен път към вратата. Отборът разшири играта си, което отвори пространства пред атакуващите футболисти на Левски.

15 Левски 1:0 Арда (Кърджали)

Интересен акцент в играта на Левски бе и ролята на Евертон Бала, наподобяваща „фалшива деветка“. Паралелът с Лионел Меси в най-силните му години в Барселона неизбежно изплува – играч, който се връща назад, за да организира, да създава числено предимство и да разкъсва защитата с движение. В Левски тазки функция се изпълнява от Евертон Бала, който също се опитва да свързва линиите и да създава хаос в отбраната на съперника. Разликата, разбира се, е в нивото на изпълнение, но като идея Левски ясно показва стремеж към по-модерен и гъвкав футбол.

Веласкес: Червеният картон ни помогна, но търпението бе ключово
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Във финала на предаването място в разговора намери и ситуацията с дузпата в полза на Левски от срещата от преди няколко кръга с Локомотив (Пловдив), отсъдена за нарушение срещу Око-Флекс. Решение, което породи сериозни дискусии – имаше ли адекватно нарушение и доколко съдията е беше прав с реакцията си тогава.

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

В студиото на Sportal.bg Нико Петров разигра ситуацията в компанията на очарователната водеща Анжелина Илиева. В опит да се пресъздаде реалният сблъсък, тя влезе в ролята на „корав защитник“, а демонстрацията показа колко тънка е границата между нарушение и нормален физически контакт в подобни ситуации.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 5653
  • 11
Ясен Петров: Допуснахме една грешка и загубихме

  • 10 апр 2026 | 15:16
  • 650
  • 5
Гьоко: Играхме на 100%, всеки мач е като бараж

  • 10 апр 2026 | 15:14
  • 425
  • 1
Вече 40 години без български рефер на Мондиал

  • 10 апр 2026 | 15:10
  • 1708
  • 5
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 17115
  • 20
От Левски: Пише се +3, чете се +9

  • 10 апр 2026 | 14:03
  • 1485
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 5653
  • 11
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 17115
  • 20
Нов роден "шедьовър"! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 19042
  • 16
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 36149
  • 153
Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

  • 10 апр 2026 | 11:33
  • 8083
  • 12
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 15123
  • 78