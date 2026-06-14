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  3. Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
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От ЦСКА се похвалиха, че в клуба вече има регистрирани 10 000 фен карти. Привърженичката, на която се е паднала юбилейната пластика е получила топка с автографи на футболистите и покана да посети със семейството си клубната база в Панчарево.

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"10 000! ЦСКА е огромна емоция, любов и страст! ЦСКА сте вие – великата червена общност! Доказахте го за пореден път – за безпрецедентно кратко време 10 000 армейци от всички краища на България вече се сдобиха с новата ни фен карта, която ще ни върне там, където принадлежим – стадион "Българска армия"! Фен карта №10 000 на ЦСКА е собственост на Алисия Кирякова, която се регистрира заедно със семейството си във Варна, където през този уикенд (както и в Русе) нашите мобилни екипи посрещат всички армейски фенове от града и региона.

Фенове на ЦСКА окупираха пункт за членски карти
Фенове на ЦСКА окупираха пункт за членски карти

Благодарим на всички за интереса и търпението! Очарователната Алисия бе изненадана със специални подаръци – футболна топка с автографи на футболистите на ЦСКА, както и посещение на клубната база в Панчарево, където ще има възможност да се срещне с треньорския щаб и любимите си футболни герои!

Националната ни обиколка продължава, а интересът към фен картата не спира да расте! Без почивен ден работи и пунктът за регистрация пред Сектор В на Националния стадион "Васил Левски" (8:00-19:30 ч.). Обратно у дома!", написаха "армейците" в социалната мрежа.

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