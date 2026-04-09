Левски с нова шампионска стъпка след 1:0 срещу десет от Арда - на живо с отзивите от "Герена"
  3. Веласкес: Червеният картон ни помогна, но търпението бе ключово

Веласкес: Червеният картон ни помогна, но търпението бе ключово

  • 9 апр 2026 | 22:54
Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата с 1:0 над Арда. Специалистът призна, че червеният картон на Лъчезар Котев е помогнал на тима, но подзерта, че търпението на отбора е било ключово за успеха.

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

“Труден мач, защото съперникът бе дошъл да си тръгне поне с точка. Истина е червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно. Лека полека започнахме да напипваме темпото и да се подобряваме. Търпението, което проявихме се оказа ключово. За мен всеки мач е важен. Сега предстои с ЦСКА, но ще играем още два срещу тях. Трябва да запазим емоционално равновесие и да знаем, че има седем мача и всеки е важен”, каза Веласкес.

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 118495
  • 439
Левски с черни екипи в почит на Борислав Михайлов

Левски с черни екипи в почит на Борислав Михайлов

  • 9 апр 2026 | 21:02
  • 1135
  • 0
Хебър засили Бела към Трета лига с драма със седем гола

Хебър засили Бела към Трета лига с драма със седем гола

  • 9 апр 2026 | 20:58
  • 1598
  • 0
Асеновец победи Секирово

Асеновец победи Секирово

  • 9 апр 2026 | 20:36
  • 896
  • 0
ФК Димитровград взе важни точки в голов екшън

ФК Димитровград взе важни точки в голов екшън

  • 9 апр 2026 | 20:29
  • 1052
  • 1
Илиев: Трябваше да променим нещо

Илиев: Трябваше да променим нещо

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 1425
  • 5
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 118495
  • 439
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 80421
  • 224
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 26069
  • 25
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 10122
  • 8
Следете със Sportal.bg 1/4-финалите в Лига Европа: Започнаха вторите полувремена

Следете със Sportal.bg 1/4-финалите в Лига Европа: Започнаха вторите полувремена

  • 9 апр 2026 | 06:30
  • 6476
  • 1