Веласкес: Червеният картон ни помогна, но търпението бе ключово

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата с 1:0 над Арда. Специалистът призна, че червеният картон на Лъчезар Котев е помогнал на тима, но подзерта, че търпението на отбора е било ключово за успеха.

“Труден мач, защото съперникът бе дошъл да си тръгне поне с точка. Истина е червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно. Лека полека започнахме да напипваме темпото и да се подобряваме. Търпението, което проявихме се оказа ключово. За мен всеки мач е важен. Сега предстои с ЦСКА, но ще играем още два срещу тях. Трябва да запазим емоционално равновесие и да знаем, че има седем мача и всеки е важен”, каза Веласкес.