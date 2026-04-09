Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

Представителният тим на ЦСКА ще стартира утре (10 април) активна подготовка за предстоящото дерби срещу Левски, съобщиха от клуба.

До понеделник "армейците" ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево. След победата над Монтана като гост в сряда всички в "червения" лагер са в добро кондиционно състояние и тимът на Христо Янев ще се готви в пълен състав за следващия шампионатен сблъсък.



Мачът срещу Левски е на 13 април (понеделник) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".