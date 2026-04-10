Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Младият 28-годишен съдия Мариян Гребенчарски от Самоков ще ръководи първото си „вечно дерби“ между ЦСКА и Левски в едва третия си пълен сезон в efbet Лига, стана ясно днес след обявените съдийски назначения от БФС.

Помощници на Гребенчарски ще бъдат изключително опитните Иво Колев и Георги Тодоров, които са и международна категория. Също опитна подкрепа получава и от системата за видеоповторения (ВАР), където главен ВАР-съдия е Никола Попов, а ще му помага Димитър Димитров.

Левски води в класирането на efbet Лига с 9 точки пред актуалния шампион и преследвач Лудогорец, като мачът с ЦСКА има много специален заряд и заради този факт, освен историческото съперничество.

Първенство на България по футбол - съдийски назначения в 30 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

13 април 2026 г., понеделник, 16:00 ч.

ЦСКА (София) - ПФК Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН:Валентин Желев Добрев

13 април 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)

ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Стоян Панталеев Арсовq АВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Николай Йорданов Колев

14 април 2026 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - Локомотив 1929 (София)

ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов, ВАР:Ивайло Красимиров Ненков, АВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Антон Симеонов Генов

14 април 2026 г., вторник, 20:30 ч.

Добруджа (Добрич) - Ботев (Пловдив)

ГС: Никола Антонов Попов, АС1:Тодор Василев Вуков, АС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров, ВАР:Драгомир Димитров Драганов, АВАР:Георги Милков Гинчев

СН:Георги Крумов Виделов

15 април 2026 г., сряда, 18:00 ч.

Черно море (Варна) - ЦСКА 1948 (Сф)

ГС: Васил Петров Минев, АС1:Станимир Илков Илков, АС2:Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Любослав Бисеров Любомиров, АВАР:Йордан Петров Петров

СН:Георги Василев Йорданов

15 април 2026 г., сряда, 20:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР:Волен Валентинов Чинков, АВАР:Георги Петров Стоянов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

16 април 2026 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК Септември Сф - Спартак (Варна)

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1:Дарин Василев Иванов, АС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Радослав Петров Гидженов, АВАР:Владимир Вълков Вълков

СН:Венцислав Иванов Гаврилов

16 април 2026 г., четвъртък, 19:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1:Красимир Атанасов Атанасов, АС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов, ВАР:Кристиян Николов Колев, АВАР:Георги Петров Стоянов

СН:Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Снимки: Sportal.bg