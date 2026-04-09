ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:42
Седми различен играч изведе ЦСКА с капитанската лента през този сезон по време на вчерашното шампионатно гостуване на Монтана, спечелено от “червените” с 1:0. Този път лентата бе на ръката на Йоанис Питас. Кипърският национал заслужи голямата чест, тъй като Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов и Бруно Жордао не попаднаха в стартовата единайсеторка.

Последният бе съхранен за предстоящото в понеделник дерби срещу Левски заради натрупани жълти картони. Ако бе получил такъв на “Огоста”, щеше да пропусне мача със “синте”.

Очаква се именно той да вземе лентата от Питас и да изведе “червените” срещу Левски, а рокадата няма да е изненадваща предвид това, че тимът от “Борисовата градина” често ротира своите капитани.

През настоящия сезон цели 7 състезатели имаха честта да заемат тази длъжност - Лиъм Купър, Густаво Бусато, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов, Бруно Жордао и Йоанис Питас. Първите двама вече не са част от ЦСКА.

