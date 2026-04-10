Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз официално наказа старши треньора на Левски Хулио Веласкес със забрана за изпълняване на функции за един мач и 460.16 евро заради натрупани официални предупреждени (жълти картони). Това се случва след победата на "сините" над Арда с 1:0.

Така Веласкес няма да може да води Левски в предстоящото дерби срещу ЦСКА.

Дисциплинарна комисия:

Решения - 10.04.2026 г.

29-ти кръг Първа лига /efbet Лига/

С предупреждения – 8 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП евро

Ангел Стефанов Лясков ФК Локомотив София 1 127.82

Райън Бидунга ФК Локомотив София 2 102.26

Исмаел Ферер Хименес ПФК Берое Стара Загора 1 127.82

Лъчезар Христов Котев ПФК Арда Кърджали 1 153.39

Със забрана за изпълняване на функции ЗИФ евро

Хулио Веласкес Сантяго

ПФК Левски София 1 460.16

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.