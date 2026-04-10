Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз официално наказа старши треньора на Левски Хулио Веласкес със забрана за изпълняване на функции за един мач и 460.16 евро заради натрупани официални предупреждени (жълти картони). Това се случва след победата на "сините" над Арда с 1:0.
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА
Така Веласкес няма да може да води Левски в предстоящото дерби срещу ЦСКА.
Дисциплинарна комисия:
Решения - 10.04.2026 г.
29-ти кръг Първа лига /efbet Лига/
С предупреждения – 8 състезатели
Със спиране от състезателни права ССП евро
Ангел Стефанов Лясков ФК Локомотив София 1 127.82
Райън Бидунга ФК Локомотив София 2 102.26
Исмаел Ферер Хименес ПФК Берое Стара Загора 1 127.82
Лъчезар Христов Котев ПФК Арда Кърджали 1 153.39
29-ти кръг Първа лига /efbet Лига/
Със забрана за изпълняване на функции ЗИФ евро
Хулио Веласкес Сантяго
ПФК Левски София 1 460.16
По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.
За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.
За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.