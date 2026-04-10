Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

  • 10 апр 2026 | 11:33
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз официално наказа старши треньора на Левски Хулио Веласкес със забрана за изпълняване на функции за един мач и 460.16 евро заради натрупани официални предупреждени (жълти картони). Това се случва след победата на "сините" над Арда с 1:0.

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Така Веласкес няма да може да води Левски в предстоящото дерби срещу ЦСКА.

Дисциплинарна комисия:
Решения - 10.04.2026 г.

29-ти кръг Първа лига /efbet Лига/

С предупреждения – 8 състезатели
Със спиране от състезателни права  ССП  евро
Ангел Стефанов Лясков ФК Локомотив София 1  127.82
Райън Бидунга ФК Локомотив София 2  102.26
Исмаел Ферер Хименес ПФК Берое Стара Загора 1  127.82
Лъчезар Христов Котев ПФК Арда Кърджали 1  153.39

29-ти кръг Първа лига /efbet Лига/

Със забрана за изпълняване на функции  ЗИФ  евро

Хулио Веласкес Сантяго
ПФК Левски София 1  460.16

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Берое гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Лудогорец гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Черно море гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Софийски сблъсък преди Великден

Софийски сблъсък преди Великден

Ключов сблъсък във Варна

Ключов сблъсък във Варна

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

