Христо Янев: Показахме, че не се предаваме!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели първите си впечатления след драматичния успех с 1:0 над Монтана в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

"Старахме се през цялото време да имаме контрол и да създаваме голови положения. Изправихме се срещу отбор, който се защитава добре и не ни даде пространства. Тази победа обаче ще ни даде добра енергия, която ще използваме в следващите мачове.



Всеки един в този отбор трябва да бъде лидер. Всички искаме да изградим добър колектив. Искаме да се види, че този отбор се бори до последно. Поздравямам отбора и Петко за гола.



Всеки мач е важен. Днес постигнахме резултат, който много искахме. Показахме, че не се предаваме. Ние се нуждаем от феновете. Искаме да покажем сърце и да зарадваме всички, които обичат този клуб", заяви Христо Янев.