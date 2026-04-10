  „Моят отбор" се завръща: Алтернативни решения и нов лидер в студиото

„Моят отбор“ се завръща: Алтернативни решения и нов лидер в студиото

  • 10 апр 2026 | 17:10
След пауза, която се стори твърде дълга за феновете на Фентъзи футбола, „Моят отбор“ отново е тук – точно навреме за началото на новия кръг в Премиър лийг. А той стартира още тази вечер с интригуващия сблъсък между Уест Хам и Уулвърхамптън, който дава тон на поредицата от важни решения за всички мениджъри. Както винаги, фокусът пада върху селекцията, формата и рисковете – онези малки детайли, които могат да направят разликата между успешен и разочароващ кръг. След паузата въпросите са още повече: кои играчи са запазили форма, кои са готови за ротации и къде се крие скрит потенциал. Вижте предишното предаване, за да добиете представа какви бяха нагласите и какво се случи:

"Моят отбор" с футболиста Мартин Сораков: Фернандеш е най-логичният избор за капитан
"Моят отбор" с футболиста Мартин Сораков: Фернандеш е най-логичният избор за капитан

В новия епизод студиото посрещна Мила Карабатакова, която получи пълен картбланш да подреди отбора на един от водещите – Милен Пейчев. Смел ход, който доведе до интересни решения и със сигурност ще има своите последствия в предстоящия кръг. Междувременно задочният сблъсък между двамата водещи продължава с пълна сила. Алекс Марков успя да измъкне победа в предишния кръг, макар и с минимална разлика, и така отново излезе напред в общото класиране.

С началото, дадено от Уест Хам – Уулвс, всички погледи са насочени към това кой ще направи правилните ходове след паузата. А в „Моят отбор“ отговорите са както винаги – аргументирани, понякога рискови, но винаги интересни.

Още от Футбол свят

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

  • 10 апр 2026 | 15:18
  • 879
  • 0
Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

  • 10 апр 2026 | 15:10
  • 2647
  • 7
Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

  • 10 апр 2026 | 14:59
  • 4510
  • 17
Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

  • 10 апр 2026 | 14:49
  • 2032
  • 0
Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

  • 10 апр 2026 | 14:35
  • 1561
  • 0
Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

  • 10 апр 2026 | 14:21
  • 646
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 14065
  • 26
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 225
  • 0
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 24857
  • 29
11-те на Славия и Септември

11-те на Славия и Септември

  • 10 апр 2026 | 17:08
  • 2030
  • 0
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 26690
  • 24
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 42154
  • 178