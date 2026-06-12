И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

Канада не разочарова и също направи много стойностна церемония по откриването на Мондиал 2026.
В днешния 12 юни (петък) от 22:00 часа българско време “кленовите листа” посрещат Босна и Херцеговина в мач от група “В” на форума, а малко повече от час преди първия съдийски сигнал стадион "БМО Фийлд" в Торонто се превърна в арена на впечатляващо шоу.
Хореографията представляваше много интересен замисъл с голям червен килим, който покри тревата на спортното съоръжение, а по средата имаше постамент в същия цвят. Към него от четирите страни на стадиона започнаха да влизат и да се приближават групи хора, носещи знамена и водещи големи фигури във формата на канадски символи като бялата мечка, лоса, както и други. Нататък на постамента бе издигната огромно копие на купата на Световното първенство, която ще бъде дадена на победителя, а около нея стартира музикална програма с концерт на различни звезди като Нора Фатехи, Вегедрийм, Алесия Кара, Джеси Рейез и Елиана.
Интересното е, че макар и на хиляди километри от дома, бошняците ще имат повод за сериозна подкрепа, тъй като Торонто е една от най-големите задгранични диаспори на Босна и Херцеговина.
Начало на мача: Канада 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)
Този, както и всички останали мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google