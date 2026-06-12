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Барселона официално заплаши Перес със съд

  • 12 юни 2026 | 19:19
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От Барселона съобщиха, че са предприели първа юридическа стъпка срещу президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Причината са поредните негови обвинения срещу каталунците по случая „Негреира“. Испанският шампион потвърди, че е предложил на шефа на големия си съперник помирение, но ако то не бъде прието, клубът ще заведе съдебен иск срещу него заради отправена клевета.

Барселона съобщава, че днес беше изпратена задължителната молба за помирение преди подаване на жалба по член 205 от Наказателния кодекс срещу клевета от страна на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес като резултат на направените от него изявления по време на пресконференция, проведена на 12 май, и на интервю, дадена от него пред медийно издание на следващия ден. Целта на тази молба е г-н Перес да се отрече от определени изявления, които той направи, знаейки за тяхната невярност, и които са клеветнически и обидни за имиджа и репутацията на клуба. Ако тази молба не бъде уважена, Барселона ще пристъпи към отправянето на съответната криминална жалба“, се казва в клубното изявление.

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Снимки: Gettyimages

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