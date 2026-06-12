Милан удължи договора на голям български талант

От Милан официално обявиха, че са удължили договора на българския си защитник Валери Владимиров. Клубът не уточнява неговата продължителност, но се предполага, че тя е до лятото на 2029 година.

Валери Владимиров: Трансферът ми в Милан беше голяма стъпка за мен

18-годишният играч е смятан за един от най-големите млади таланти на „росонерите“. През изминалия сезон той играеше предимно за клубния дубъл Милан Футуро, за който записа общо 21 мача с един гол. Освен това Владимиров, който пристигна в клуба преди две години с трансфер от Ботев (Пловдив), изигра 10 двубоя с едно попадение и една асистенция за Примаверата на Милан.

🔴 AC Milan is delighted to announce that Valeri Vladimirov has renewed his contract with the Club. pic.twitter.com/erSEqQsxZV — Milan Posts (@MilanPosts) June 12, 2026

Освен това централният бранител на три пъти беше на пейката на първия състав на миланския гранд в официални мачове през изминалата кампания – срещу Бари (2:0) в първия кръг на Купата на Италия и в последните два мача от Серия "А" срещу Дженоа (2:1) и Каляри (2:3). Също така юношеският национал на България пътува с отбора за Суперкупата на Италия, но не беше част от състава за мачовете в Саудитска Арабия. Въпреки това Владимиров вече има неофициален дебют за мъжете на Милан – като титуляр в контролата срещу втородивизионния Виртус Ентела (2:3) през миналия ноември.

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