Аржентински художник превърна автобусна спирка във футболен храм с образите на Меси и Марадона

Аржентински художник превърна автобусна спирка в родния си град във футболен храм точно навреме за Световното първенство, съобщава ДПА.

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Ариел Бертолоти изрисува малкия навес на път 33 във Фирмат, провинция Санта Фе, изобразявайки, наред с други, аржентинските футболни икони Лионел Меси и Диего Марадона. Вътре в спортния храм на Сан Фулбо („Фулбо“ е разговорен термин за футбол в Аржентина) има и изображение на „Светеца на дузпите“. „Идеята беше да направим нещо заедно. Футболът е това, което ни обединява най-много“, каза Бертолоти.

Художникът покани хора от града, разположен на около 100 километра югозападно от родния град на Меси Росарио, да продължат да боядисват автобусната спирка и да залепят текстове или изображения вътре в кабината. Според медиитe художникът вече е създал стенопис в чест на бившия аржентински защитник Валтер Самуел преди Световното първенство в Катар 2022. Творбите на Бертолоти са основно посветени на футбола и музиката.

Firmat, Walter Samuel. Impresionante lo de Ariel Bertolotti Páez. pic.twitter.com/5jpJjQryRm — Negra ✨ (@cortalabochaa) November 13, 2022

Меси ще играе на рекордно шесто Световно първенство, когато Аржентина започне защитата на титлата си във вторник срещу Алжир, а Австрия и Йордания са другите им съперници в груповата фаза.

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