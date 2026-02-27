Популярни
"Моят отбор": За опциите от Ливърпул и шансовете на Арсенал за титла

  • 27 фев 2026 | 17:15
  • 175
  • 0

28-ият кръг в Премиър лийг стартира още тази вечер с интригуващия сблъсък между Уулвърхамптън и Астън Вила, което означава само едно – време е за последни корекции във вашите фентъзи състави. Не отлагайте избора на титуляри и капитан, защото крайният срок наближава, а всяко решение може да се окаже решаващо. В новия епизод на „Моят отбор“ специален гост бе колегата от БНТ Радостин Любомиров, с когото обсъдихме актуалната форма на отборите и най-логичните ходове преди старта на кръга. Сред основните теми бе битката за титлата и реалните шансове на Арсенал да остане в играта до самия край на сезона.

Отделихме специално внимание и на Ливърпул, където опциите за точки продължават да бъдат примамливи. Кои играчи на „червените“ изглеждат като най-сигурна инвестиция до края на кампанията и къде се крият възможните рискове – това също бе част от анализа. Побързайте с решенията си и се възползвайте от съветите ни, защото в решителната фаза на сезона всяка точка може да направи разликата.

