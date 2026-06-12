Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бронзовият медалист от Мондиал'94 Красимир Балъков говори пред репортерите в галерията на улица "Оборище" в София, където са изложени фланелки от славната му кариера. На събитието, посветено на 60-годишнината на легендарния плеймейкър, присъстваха бившия президент на БФС Валентин Михов, дългогодишният вицепрезидент на централата Михаил Касабов, бившият национал Пламен Николов - Пинко, любимецът на сектор "Г" Методи Деянов, бившият капитан на ЦСКА Анатоли Нанков, скаутът на Левски Красимир Петров, Илия Христов от "Сини сърца", финансистът Кирил Евтимов, попфолк певицата Галена и др.

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"Чувството е уникално! Организаторите са си направили труда в галерията да бъдат фланелките на всички клубове, в които съм играл. Приятно съм изненадан. Гледам насреща рисунка, още от Етър. Незабравими спомени имам, прекалено много. Може би най-силният спомен е от Париж с националния отбор, там започна създаване на златната генерация, последната минута. Мичмана, Бог да го прости, извика: "Господ е българин". После на световното първенство - първата победа срещу Гърция, незабравимият мач с Германия. После доказахме, че не е било изненада, победихме и за европейското. В Португалия ми се случиха хубави неща, за Германия да не говоря - и до днес си живея там.

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Футболът е един социален феномен. Още България не е достигнала до тази визия, че футболът и политиката вървят ръка за ръка. Надявам се в близко бъдеще да се инвестират необходимите средства, за да завъртим колелото и да стигнем модерния футбол. Футболът ми е взел от времето с децата ми - петък, събота и неделя сме заети като футболисти, семейството е страдало. Футболът ми е дал изключително много, а ми е взел някои неща, но това е съдбата на един професионален футболист.

Вярвам, че колелото може да се завърти, винаги има възходи и падания - и в Германия го имаше, и във Франция го имаше. Позитивно съм настроен. Ще имаме позитивни резултати, убеден съм в това. Много бих искал Португалия да спечели световното първенство, защото това ще е последен шанс за Роналдо, както и за Меси - хубаво е да си завършат кариерите горе високо, ако може. Португалия ми е по-близка държава, работил съм там, а Роналдо е работил в клуба, в който съм бил - успех, ще стискам палци за Португалия", заяви Бала.

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