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"Арсенал България" отбеляза своя 22-ри рожден ден!

  • 12 юни 2026 | 19:57
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"Арсенал България" отбеляза своя 22-ри рожден ден!

През изминалия уикенд във Варна се проведе Общото събрание, както и тържествата по случай 22-ия рожден ден на първият и най-голям фен клуб на чуждестранен отбор в България, този на ФК Арсенал Лондон. Непосредствено преди тези празнични мероприятия завърши и кампанията за членство в ASCB, като 1 208 човека се записаха в организацията на българските артилеристи. 

„Сдружение "ФЕН КЛУБ НА АРСЕНАЛ - ЛОНДОН В БЪЛГАРИЯ" е гордо от този резултат и доверието, което е гласувано от толкова много хора, защото това е лакмус за работата на фен клуба ни. Серията благотворителни мероприятия през годината като футболни куизове в 8 български града, участието в операция „Плюшено мече“ и турнирите за дами любителки в София и Варна, които генерираха над 19 000 евро за деца страдащи от онкохематологични заболявания са наша голяма гордост и ангажимент към обществото, защото организации като нашата имат голяма социална роля и показват, как футбола може да ни обединява и носи позитиви за хората“, заяви членът на УС и PR „Арсенал България“ Пламен Томов.

Начело на организацията бе преизбран Борислав Байчев, който продължава с реализацията на своята амбиция за дигитална модернизация на процесите във фен клуба на лондонския Арсенал. Общото събрание избра и нов Управителен съвет на сдружението, като след 13 години изпълнени с отдаденост, страст и непрестанно развитие, бившият председател Георги Стоянов се оттегля от ръководни позиции, с обещанието да продължава да помага на ASCB.

В „Морската столица“ бе отбелязана и 20-тата годишнина на клон Варна, който се утвърди като втори по големина в България с внушителната бройка от 159 души.

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