Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
"Моят отбор" с футболиста Мартин Сораков: Фернандеш е най-логичният избор за капитан

  • 18 март 2026 | 16:38
  • 311
  • 1

В поредния епизод на „Моят отбор“ специален гост бе футболистът от втория тим на ЦСКА Мартин Сораков. Той отново затвърди впечатленията и от предишното си участие, че е изключително добре подготвен, следящ в детайли програмата, динамиката в срещите и формата на играчите. В разговора Сораков обърна сериозно внимание на предстоящите кръгове, които се очертават като ключови заради наличието на двойни мачове и възможни размествания в календара. Що се отнася до капитанския избор, той бе категоричен – Бруно Фернандеш е най-логичната опция в момента. Португалецът продължава да бъде водеща фигура за своя отбор и предлага сигурност откъм точки.

Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Сораков коментира и формата на Ерлинг Холанд, като призна, че норвежецът остава фактор, въпреки временната си форма. Като нападател той сподели и личната си гледна точка, давайки примери кои типове играчи харесва и защо се опитва да подражава на определени качества в играта им. Не на последно място, той разкри и клубните си пристрастия – фен е на Ливърпул, което също оказва влияние върху начина, по който гледа на определени футболисти и тяхното представяне.

Карагър: Слот много трудно ще си върне доверието на феновете на Ливърпул
Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Епизодът още веднъж показа, че „Моят отбор“ не е просто разговор за фентъзи футбол, а място, където детайлите и добрата подготовка показват разликата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 101
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 200
  • 0
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 221
  • 0
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 269
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 744
  • 1
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 455
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 15013
  • 57
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 20382
  • 78
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 16278
  • 15
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 8603
  • 13
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 16672
  • 22
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 9442
  • 5