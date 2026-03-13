"Моят отбор": Удобен кръг за обичайните заподозрени капитани да блеснат във Фентъзи Премиър лийг

Пореден футболен уикенд ни очаква с поредните битки по терените в Англия, а борбата за титлата е все по-жестока между Арсенал и Манчестър Сити, макар "гражданите" да стъпиха леко накриво в последния кръг. "Артилеристите" от своя страна хич не са убедителни със своята игра, но победите идват, макар и трудно. Битката за Топ 5 също е жестока, както и тази да се излезе от местата, които ще изпратят няколко отбора в Чемпиъншип, за където вече се е отправил отборът на Уулвърхамптън. Всички тези двубои ни дават шанс да селектираме играчите, които ще ни помогнат да станем най-добрият фентъзи мениджър.

В днешното издание на предаването "Моят отбор" посветено на Фентъзи футбола, гост е бившият футболист, настоящ кондиционен треньор по футбол и тенис Борислав Орлинов. Боби прие с охота поканата да гостува и ни отдели цял час, в който коментирахме изминалите два кръга в Англия, както и предстоящия 30 кръг, погледнахме с намигване и към важния 31 кръг, в който фаворитите Арсенал и Манчестър Сити няма да имат мачове.

Боби, който удивително прилича на футболиста на "топчиите" Бен Уайт също коментира и феноменалното представяне на Федерико Валверде в мача от Шампионската лига между Реал Мадрид и Манчестър Сити и как Алваро Арбелоа изненада Пеп Гуардиола с подхода си към срещата.

Какви съвети ни даде Боби Орлинов и как върви битката в "Betano Fantasy" между Алекс Марков и Милен Пейчев може да видите в предаването.