11-те на Левски и Арда, Хуан Переа е аут от състава

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Арда (Кърджали). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави доста промени в своя състав, като част от тях са поради наказания. С натрупани жълти картони са Кристиан Димитров и Майкон. Те са заменени от Стипе Вуликич и Никола Серафимов. "Сините" ще са без типичен централен нападател, тъй като Хуан Переа е изваден от титулярите.

Наставникът на гостите от Кърджали Александър Тунчев залага от първата минута на малийския нападател Уилсън Самаке, който се превърна в герой при късната победа над Монтана.

ЛЕВСКИ – АРДА 0:0

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун, 31. Никола Серафимов, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 17. Евертон Бала



Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 20. Серкан Юсеин, 10. Светослав Ковачев, 80. Лъчезар Котев, 30. Уилсън Самаке, 99. Бирсент Карагарен



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Радослав Гидженов