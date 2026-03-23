Нико Петров: Черно море имаше нужда от още една топка срещу Левски

След победата на Левски над Черно море с 2:1 в последния кръг Нико Петров направи подробен анализ на елементите, донесли успеха на „сините“ в двубоя. Един от ключовите моменти, върху които Петров акцентира, бе значението на т.нар. „овърлоуд“ в дясната зона на атаката на столичани. Анализаторът разясни механизмите, чрез които е постигнато това предимство, а именно съзнателното насищане на едно и също пространство на терена, използвано едновременно от футболистите Сула и Алдаир.

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути

В своя анализ Нико Петров обърна специално внимание на защитната постройка на гостите от Варна, като разсея широко разпространеното мнение, че тимът на Илиан Илиев е играл в подчертано дефанзивна формация с петима бранители. По негови думи, Черно море не е използвал схеми като 5-4-1 или 5-3-2, нито се е затварял в „нисък блок“ близо до собственото си наказателно поле. Анализаторът посочи, че варненци са се защитавали в класическо 4-4-2 с двама нападатели, като при отбрана единият от тях – Тонев – е заемал позиция малко зад другия офанзивен играч Лазаров.

Причината за визуалната илюзия, че Черно море се защитава с повече хора в последната линия, Петров намира в начина, по който крайните играчи на Левски са увличали своите пазачи. Той даде пример с Окофлекс и Сула, които са били плътно следвани от Асен Дончев и Цветомир Панов. Анализаторът подчерта, че вместо да си предават противниковите футболисти, играчите на Черно море са заложили на персонално покритие. Това е позволило на Левски да изтегли десния атакуващ футболист на „моряците“ Асен Дончев дълбоко в неговата половина и дори да го вкара в линията на защитата, което е освободило значителни пространства за навлизане на Вуликич или Бурас.

След този успех за тима на Хулио Веласкес предстои пауза в първенството заради ангажиментите на националните отбори. Този период ще даде възможност на „сините“ за почивка и възстановяване преди подновяването на битките в шампионата.