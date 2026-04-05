Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: Съдията трябваше да свири край след гола на Кристиан Димитров

Нико Петров: Съдията трябваше да свири край след гола на Кристиан Димитров

  • 5 апр 2026 | 20:12
  • 24680
  • 59

Футболният анализатор Николай Петров изрази мнение, че реферът Кристиян Колев е трябвало да свири край на мача след попадението на Кристиан Димитров за 2:1 за Левски в Добрич. Някогашният полузащитник анализира в студиото на Sportal.bg драматичния двубой, завършил 2:2. Той коментира и свадата между Хулио Веласкес и Ясен Петров след последния съдийски сигнал.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

"Веласкес е реагирал по този начин 100% заради изпълнението на центъра, след като вече беше превишено добавеното време. Съдията така е преценил, не трябваше така да преценява според мен, трябваше да свири край на мача след гола на Кристиан Димитров. Но след това за какво се прибира Сула? Той колко е висок? Закъде се прибира да чака изсипана топка от централните защитници на Добруджа? Трябваше да отиде близо до Дуганджич - двамата едновременно да пресират, за да не дадат възможност на играчите на Добруджа за дълга топка. Това се учи в юношите.

Веласкес: Много странен мач

Нямаш право да загубваш така концентрация. И Камдем! Ти си национал на Камерун, идва висока топка, последна топка, той не отскача с Айкут Рамадан, а отстъпва. Закъде отстъпваш? Ти си защитник. Камдем въобще не отскача. А това щеше да се казва шампионска победа. Този мач беше различен от мачовете, които Левски свикна да играе в София и най-вече на хубав терен.

Ясен Петров: Вълшебна точица! Малките деца ще помнят гола цял живот

Веласкес беше ядосан, че съдията е разрешил да се изпълни центъра, след като е превишено добавеното време. Но това са истинските мачове, аз се радвам. Заради такива мачове обичаме футбола. Разбирам го и Ясен Петров, разбирам го и Веласкес - в крайна сметка не издържаш в един момент. На такъв терен се играе трудно, но хората го подценяват това нещо. На сух терен, с по-висока трева, с повече неравности, както на Добруджа, трудно ти се получава футболът", каза Николай Петров.

Следвай ни:

