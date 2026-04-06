Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Нико Петров: Стилът на Веласкес не може да се играе на „люцерна за зайци"

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 639
  • 0

След драматичното равенство 2:2 между отборите на Добруджа и Левски, футболният анализатор Нико Петров направи подробен тактически разбор на ключовите моменти в студиото на Sportal.bg. Акцент в анализа бе поставен върху ситуацията непосредствено след втория гол за „сините“, когато се стигна до изравняване на резултата.

Анализаторът посочи и реакцията на капитана Георги Костадинов, който след подновяването на играта е сигнализирал на своите съотборници да излязат напред и да пресират защитниците на Добруджа, за да се предотврати изритана топка към наказателното поле.

Според Нико Петров, основната грешка в този момент е била позиционирането на Сула. Вместо да се включи в пресата заедно с Дуганджич, той започва да се прибира назад към собствената си половина, въпреки указанията на своя капитан. Анализаторът подчерта, че Сула не притежава необходимия ръст, за да бъде ефективен в дефанзивен план при въздушни двубои, и неговата роля е трябвало да бъде именно в предни позиции, за да затрудни дългото подаване на Венцислав Керчев. Закъснялата реакция е позволила на защитника на Добруджа да изпрати топката в предни позиции, където след спечелен въздушен двубой от Рамадан и разколебаване в защитната линия на Левски, се е стигнало до попадението на Михайлов.

В анализа бе обърнато внимание и на общия тактически облик на Левски под ръководството на Хулио Веласкес. Нико Петров отбеляза, че за разлика от типичния за българското първенство подход на хаотично изритване на топката в последните минути, „сините“ са се придържали към тренирания модел на игра до последните секунди на продължението. Той даде пример с движението на Око-Флекс, който е търсил пространства между бека и централния защитник на противника, запазвайки тактическа дисциплина до края на срещата.

По отношение на бъдещото представяне на тима, анализаторът изрази мнение, че качеството на терена е ключов фактор за играта на Левски. Според него, техническото превъзходство на „сините“ над отбори като Арда и Добруджа се проявява най-ясно на качествени настилки, докато лошите условия изравняват възможностите и затрудняват тактическото изпълнение на задачите.

Следвай ни:

