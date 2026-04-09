Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
До чакания с огромен интерес сблъсък от Евролигата между Апоел Тел Авив и Олимпиакос остават броени часове, а организаторите обявиха, че ще пуснат допълнителна бройка билети за феновете, които още не са успели да си закупят такива. Талоните ще са на цена от 12 евро и могат да бъдат намерени в мрежата на eventim.bg.

За двубоя в “Арена София” вече бяха продадени над 10 000 билета, което е рекорд за баскетболен мач в България. Съоръжението със сигурност ще е пълно и атмосферата ще отговаря на нивото на мач между два от най-силните отбори в Евролигата.

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Организаторите призовават присъстващите да използват услугите на градския транспорт и да пристигнат навреме в залата, за да не станат струпвания на хора по входовете.

Началото на мача е в 19:30 часа, а гръцкият тим, воден от българската звезда Александър Везенков, ще се опита да постигне трета поредна победа в Евролигата и да запази лидерската си позиция преди последния кръг от редовния сезон.

Звездите на Олимпиакос вече са в България

Тимът от Пирея ще бъде подкрепен от голям брой свои фенове в София.

Апоел Тел Авив вече изигра няколко мача в българската столица. Израелският отбор се представя много силно в надпреварата и заема 4-то място в подреждането.

Снимки: Imago

Везенков няма да може да се срещне с фенове преди мача

Интересни резултати за край на кръг №36 в Евролигата

Шак МакКисик: Надявам се Везенков да изиграе мача на живота си в София

Макаби Тел Авив продължи договора на Одед Каташ

Итудис: Важно е в залата да има много деца, за да имате следващия Везенков или следващия Георги Младенов

Фенове "нападнаха" играчите на Олимпиакос за снимки и автографи

