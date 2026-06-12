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Цървена звезда обяви официално новия си треньор

  • 12 юни 2026 | 20:05
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Цървена звезда обяви официално новия си треньор

Испанският специалист Ибон Наваро официално е новият старши треньор на Цървена звезда, съобщиха от сръбския клуб. Той заменя на поста Саша Обрадович.

Наваро пристига в Белград след изключително успешен период начело на Уникаха Малага, където се превърна в най-успешния треньор в историята на клуба със спечелени седем трофея.

Испанецът пое Уникаха през февруари 2022 г. и след края на сезон 2021/22 му беше поверена задачата да изгради изцяло нов състав. Този проект бързо се превърна в една от най-силните епохи в историята на клуба от Малага.

Под ръководството на Наваро отборът спечели седем отличия: две Купи на Краля, две титли от Шампионската лига по баскетбол, две Междуконтинентални купи на ФИБА и една Суперкупа на Испания.

По време на престоя му Уникаха неизменно се състезаваше на най-високо ниво, като се класира за всяко издание на Купата на Краля и за Финалната четворка на Шампионската лига, а също така достигна до полуфиналите в Лига Ендеса в три поредни сезона.

50-годишният треньор преди това е водил отборите на Баскония, Манреса, Мурсия и Андора. Преминаването му в Цървена звезда бележи първия му ангажимент извън родната му Испания.

Ръководството на „звездашите“ се раздели със Саша Обрадович, след като отборът не успя да се класира за плейофите на Евролигата и за финалите на Адриатическата лига през изминалия сезон 2025/26.

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Снимки: Imago

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