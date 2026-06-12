Милър-Макинтайър с интересни откровения в Тик Ток

Коди Милър-Макинтайър не попадна в състава на мъжкия национален отбор по баскетбол на България заради травма, от която все още се възстановява, но свободното време го отведе в Испания, където очевидно откри и ново хоби. А именно фотографията.
Американският гард с български паспорт е неразделен със своя фотоапарат и запечатва всички моменти от ваканцията си след края на сезона с Цървена звезда, а част от тях споделя и със своите над 27 000 последователи в Тик Ток.
В социалната мрежа той е болезнено откровен за живота си, споделяйки размисли и страсти.
"Първите две седмици след сезона винаги са време за размисъл за мен. Вярвам, че ако не си наясно в какво и в кого се превръщаш, лесно можеш да се изгубиш в този свят. Твоето отражение е единственият човек, когото трябва да се опитваш да правиш щастлив всеки ден. Трябва да намериш нещата и хората, които ти вдъхват живот, и да ги държиш близо до себе си. Правилните хора около теб естествено ще ти помогнат в пътуването ти, за да станеш това, което искаш да бъдеш. Имам определена представа за бъдещето си и държа на хората, които разбират тази визия или които са я постигнали отблизо. Това ми помага да остана на пътя си, когато започна да се отклонявам от него. Грешните хора ще те отклонят далеч от целта ти, така че винаги бъди наясно с компанията, с която общуваш... още един ден, още една случайна мисъл.", започна размислите баскетболната звезда.
Той продължи и в следващите дни да бъде доста активен с публикациите.
"Честно казано, загубих себе си преди две години. Беше труден процес не само да се намеря отново, но и да приема човека, в който се превърнах по пътя си. Съвършенството е нещо, към което някога съм се стремил или съм искал, но автентичността е друга тема. Съвършенството е да бъдеш това, което си, с цялото си сърце, и това е, което те прави перфектен, защото няма друг твой дубликат. Ти си единственият ти на този свят. (Добре, разговорите за паралелни вселени са друга тема), но в този свят мисля, че да си перфектен означава да приемаш както добродетелите си, така и недостатъците си, а перфектната връзка е, когато приемаш и двете неща в другия приятел, партньор или член на семейството. Никога не се страхувай да бъдеш това, което си. Дори това, което си, постоянно да се променя... Не говоря много за тези неща, но реших да се отворя малко повече по време на свободното си време, преди да се върна към работата. Надявам се, че тези думи ще помогнат на някого.", написа Коди под последното си видео.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google