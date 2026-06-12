Милър-Макинтайър с интересни откровения в Тик Ток

Коди Милър-Макинтайър не попадна в състава на мъжкия национален отбор по баскетбол на България заради травма, от която все още се възстановява, но свободното време го отведе в Испания, където очевидно откри и ново хоби. А именно фотографията.

Американският гард с български паспорт е неразделен със своя фотоапарат и запечатва всички моменти от ваканцията си след края на сезона с Цървена звезда, а част от тях споделя и със своите над 27 000 последователи в Тик Ток.

В социалната мрежа той е болезнено откровен за живота си, споделяйки размисли и страсти.

"Първите две седмици след сезона винаги са време за размисъл за мен. Вярвам, че ако не си наясно в какво и в кого се превръщаш, лесно можеш да се изгубиш в този свят. Твоето отражение е единственият човек, когото трябва да се опитваш да правиш щастлив всеки ден. Трябва да намериш нещата и хората, които ти вдъхват живот, и да ги държиш близо до себе си. Правилните хора около теб естествено ще ти помогнат в пътуването ти, за да станеш това, което искаш да бъдеш. Имам определена представа за бъдещето си и държа на хората, които разбират тази визия или които са я постигнали отблизо. Това ми помага да остана на пътя си, когато започна да се отклонявам от него. Грешните хора ще те отклонят далеч от целта ти, така че винаги бъди наясно с компанията, с която общуваш... още един ден, още една случайна мисъл.", започна размислите баскетболната звезда.

#spain #balenciaga #prada #peace ♬ Janice STFU - Drake @codityree First two weeks after the season is always a time of reflection for me. I believe if you’re not conscious of what and who you are becoming then you can easily get lost in this world. Your reflection is the only person you should be trying to make happy daily. You have to find the things and the people that breath life into you and keep them close. The right people around you will naturally aid you on your journey to become whatever it is you want to be. I have a certain idea about my future, and I keep the people who understand that vision or who has accomplished that vision closely. This helps me stay on my path when I start to defer from it. The wrong people will steer you far from your purpose, so always be conscious of the company you keep.. another day, another random thought. #ottd

Той продължи и в следващите дни да бъде доста активен с публикациите.

"Честно казано, загубих себе си преди две години. Беше труден процес не само да се намеря отново, но и да приема човека, в който се превърнах по пътя си. Съвършенството е нещо, към което някога съм се стремил или съм искал, но автентичността е друга тема. Съвършенството е да бъдеш това, което си, с цялото си сърце, и това е, което те прави перфектен, защото няма друг твой дубликат. Ти си единственият ти на този свят. (Добре, разговорите за паралелни вселени са друга тема), но в този свят мисля, че да си перфектен означава да приемаш както добродетелите си, така и недостатъците си, а перфектната връзка е, когато приемаш и двете неща в другия приятел, партньор или член на семейството. Никога не се страхувай да бъдеш това, което си. Дори това, което си, постоянно да се променя... Не говоря много за тези неща, но реших да се отворя малко повече по време на свободното си време, преди да се върна към работата. Надявам се, че тези думи ще помогнат на някого.", написа Коди под последното си видео.

#spain #prada #balenciaga #peace ♬ original sound - 👁 @codityree To be honest, I lost myself two years ago. It’s been a tough process to not only find myself again, but to also accept the person I’ve become along the way. Perfection is nothing I’ve ever reached for or asked for, but authenticity is another topic. Perfection is being who you are whole heartedly, and that’s what makes you perfect because there’s no other duplicate of you. You are the only you in this world. (Okay conversations about paralel universes is another conversation) but in this world I think being perfect is accepting your virtues as well as your flaws and the perfect relationship is when you accept both of those things in the other friend, partner or family member. Never shy away from being who you are you. Even if who you are is constantly transforming.. I don’t talk a lot about these things but I decided to open up a little more during my off time before getting back to work. I hope these words helps someone. 🐺🖤🪽 #ottd

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