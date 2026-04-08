Итудис: Важно е в залата да има много деца, за да имате следващия Везенков или следващия Георги Младенов

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис заяви преди мача с Олимпиакос в София утре от Евролигата, че се надява да види в залата много деца, които да гледат на Александър Везенков като модел за подражание.

- Още един важен мач за вас, изправяте се срещу Олимпиакос. Как се чувствате ден преди мача?

- Аз лично се чувствам отлично. Надявам се, че всичко ще е наред. Чувствам се добре, защото правим това, което обичаме, а и както казахте - изправяме се срещу много сериозен отбор, който вече се класира за плейофите заедно с Валенсия. Заслужават своето класиране с начина, по който играят, и по който са си изградили отбора. Да не забравяме, че са във Финалната четворка четири поредни пъти. Имат огромен опит. Да, много предизвикателен мач.

- Имахте пълен контрол срещу Фенербахче, можете ли да повторите представянето отново?

- Изиграхме добър мач срещу Фенербахче. Бяхме много добро от самото начало до края. На два пъти се доближиха на 5 точки, но имахме добри серии. Всички следваха плана за мача. Успяхме да неутрализираме основните им реализатори и да ги извадим от зоната им на комфорт. Дали ще повторим представянето... просто това са два различни типа отбори. И двата тима са солидни по начина, по който изграждат тима си, правилата, които следват, но като цяло са два коренно различни отбора. Има добри неща, които можем да извлечем от първия мач. Трябва да вземем под внимание и начина, по който те играят напоследък, а и как го правим ние, но са различен тим от тогава. Ако можем да намерим някакви сходства - това са действията при отскочилите топки, борбата за топките, които са 50 на 50 и точките от празни пространства.

- Как са играчите физически и ментално?

- Изглеждат в добра форма. ОК. Добре са.

- Какво можете да кажете за Александър Везенков. Ще има повече от 10 000 души в залата и повечето ще подкрепят него!

- И? Какво искате да кажа? Нормално е да привлича внимание. Да се надяваме… Вие трябва да се надявате, че ще има деца, които да го приемат като модел за подражание, за да станат следващият Везенков или следващият Георги Младенов. Всичко това е хубаво.

- Василие каза нещо интересно по-рано. Спомена, че отборът ще се бори за най-добрата позиция на терена. Изпълнението на моментните задачи е по-важно от самата цел. Подкрепяте ли подобно мнение?

- Да, подкрепям го. Говорихме за класирането. Ние просто имаме нужда от още една победа. Гледаме мач за мач. Ако се върнем към деня, след като се завърнахме от Испания е съвсем различна история, но ако се върнем още по-назад - към края на септември и първия мач срещу Барселона тук... повечето от мачовете изглеждат различни. Всички отбори трябва да минат през върхове и падения. Ние сме нов отбор. Имаме опитни играчи, но имаме нужда да станем отбор в истинския смисъл на думата, а за да се случи това, трябва да минете през различни етапи. А вече сме попадали в различни ситуации. Ако някой е минал през трудни моменти - това сме ние със сигурност. Трябваше да сменим домакинската си зала. Да ходим тук, да ходим там и въпреки всичко да се придържаме към плана и да сме силни и постоянни. Гледаме към следващия мач и ще видим какво ще ни донесе бъдещето.

- Мачовете срещу Олимпиакос по-специални ли са за вас, заради вашето минало в Панатинайкос?

- Какво имате предвид под специални?

- Като дерби.

- Мачът с Фенербахче беше дерби също. С Ефес също е дерби и с Реал Мадрид е дерби. Както и всички мачове в Евролигата, но защо въобще споменавате моето минало в Панатинайкос?

- Защото сте работил там, а това са големите противници в Гърция.

- Но не е само Олимпиакос, но явно вие искате да си направите новината от това. Така че питате и създавате своя новина... За мен следващият мач е важният, независимо от противника. Играем срещу много силен отбор, който е бил 4 пъти във Финалната четворка напоследък. Това е истината.

- Давам ви избор за MVP - дали това е Илайджа Брайънт?

- Илайджа Брайънт е много важен играч за нас. Той е нашият водач със сигурност. Той е един от най-постоянните играчи, които имаме. Той прави много неща на игрището. Има още много в запас. Той е много важен играч за нас и сме много щастливи, че го имаме.