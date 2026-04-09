В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

Време е за големия мач в “Арена София” с участието на българската звезда Александър Везенков. В 19:30 часа лидерът в класирането на Евролигата Олимпиакос, с родния ас в състава си, излиза в залата в нашата столица срещу играещия у нас домакинските си срещи в най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент Апоел Тел Авив. Двубоят е от предпоследния 37-и кръг на Евролигата, а в залата почти няма да има празно място.

“Червено-белите” от Пирея са на върха в класирането с 24 победи и 12 загуби, като преди два надиграха у дома Реал Мадрид. Апоел пък се разправи в “Арена София”, също във вторник, с действащия шампион Фенербахче и е четвърти с баланс 23-12.

Двата тима вече премериха веднъж силите си по-рано през сезона. В последния ден на октомври Олимпиакос пречупи Апоел с 62:58 в Пирея, а Везенков записа 14 точки и 4 борби.

Тайлър Енис и Томер Гинат са извън строя за Апоел, докато Еван Фурние, Тайрик Джоунс и Монте Морис пропускат двубоя за Олимпиакос.