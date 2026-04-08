Шак МакКисик: Надявам се Везенков да изиграе мача на живота си в София

Олимпиакос изигра страхотен мач срещу Реал Мадрид, като надделя със 102:88, а сега насочва вниманието си към гостуване. В 37-ия кръг на Евролигата Александър Везенков и компания ще мерят сили с Апоел Тел Авив в София.

Опитният гард Шакил МакКисик, който беше великолепен срещу Реал, говори пред официалния сайт на Олимпиакос преди мача с Апоел, като обърна внимание и на Саша Везенков, който ще играе в родината си.

- Да започнем от вчера. Какво се случи в главата ти по време на серията от 18:0 на Реал? Ти беше този, който на практика „събуди“ Олимпиакос в този момент.

- Имаше много владения, в които не постигахме нищо. Когато взех топката и Саша ме намери в ъгъла, знаех, че това е кош и фаул, затова забих топката. От този момент енергията на цялата зала се изстреля нагоре.

- Тази година Олимпиакос има 15 победи от 20 мача, т.е. 75% в мачовете, в които си играл. Осъзнаваш ли колко важен си за отбора и тази година?

- За някои момчета е много важно да се отличават в редовния сезон и си спомням, че за мен през първите 6-7 години от кариерата ми беше точно така. Но сега всичко е свързано с победата. Така че, когато дойде време да печелим, плейофите и големите мачове, тогава е периодът, който обичам най-много. Тогава най-добрите излизат на повърхността и се отличават. Аз живея за тези моменти. Сега това време дойде и всички мачове са по-важни, а аз се събуждам сутрин с различна мотивация.

- Говорейки за този период, какво е чувството да си първи след такъв маратон?

- Аз имах много отсъствия и пропуснах голям период, така че за мен имаше доста стрес да бъда там с отбора и да го наблюдавам. Сега обаче трябва да вложа най-голямата си възможна енергия, за да направя нещата за тима по-лесни. Когато имаме лош период, като този, който имахме вчера, е хубаво да знаят, че аз ще бъда там, за да ги отменя.

- Относно Апоел Тел Авив, какви са мислите ти за представянето им тази година?

- Имаха много силен старт, докато Илайджа Брайънт не се контузи. Мисля, че беше нещо подобно на отсъствието на Лесор в Панатинайкос. Когато Брайънт се върна, динамиката на отбора отново се промени. В същото време имат много дълбок състав, талантливи са и изглеждат гладни и искат да се докажат.

- В София вероятно ще имаме най-много публика, която сме имали тази година на гостуване. Какво послание искаш да изпратиш за този мач?

- Надявам се Саша да се прибере у дома и да изиграе най-добрия мач в живота си! Много го искам за него. Да можеш да играеш в родината си мач от Евролигата е нещо невероятно. Този мач е като създаден за него, но той е отборен играч, така че ще видим. Ако изиграем добър мач и той намери ритъм, ще се опитам да му подам отново, както стана вчера с Дорси!

Снимки: Sportal.bg