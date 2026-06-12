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Турски клуб с оферта към Миротич

  • 12 юни 2026 | 14:58
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Турски клуб с оферта към Миротич

Бъдещето на 35-годишния Никола Миротич продължава да привлича внимание в Европа, като още един клуб се присъединява към конкуренцията за подписа на ветерана.

Според сръбското издание Meridian Sport, Бахчешехир вече е отправил солидна оферта към родения в Подгорица баскетболист преди потенциалната му раздяла с тима на Монако това лято.

Турският клуб може да получи допълнителен тласък в преследването на бившия най-полезен играч в Евролигата, като се очаква Александър Джорджевич да заеме поста старши треньор в отбора.

Бившият испански национал подписа с Монако през лятото на миналата година.

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Снимки: Imago

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