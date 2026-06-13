Жалгирис загуби голямата си звезда, но подготвя трансферен удар

Литовският шампион Жалгирис е напът да привлече един от най-изявените реализатори в Евролигата, като клубът е близо до споразумение с Карсън Едуардс. Само Александър Везенков и Кендрик Нън са отбелязали повече точки от Едуардс през последните два сезона в турнира

Жалгирис е на финалната права по привличането на още едно сериозно попълнение за своята гардова линия. Според информация на BasketNews, литовските шампиони финализират детайлите по сделката с Карсън Едуардс. Очаква се 28-годишният гард, висок 180 сантиметра, да си партнира с друго ново попълнение на Жалгирис – Сейбън Лий. С тях клубът се надява да компенсира напускането на Силвен Франсиско.

Жалгирис преструктурира гардовата си линия, след като Франсиско реши да продължи кариерата си другаде, почти сигурно в АСВЕЛ Вильорбан.

През следващия сезон се очаква ротацията по периметъра на литовския гранд да включва Найджъл Уилямс-Гос, Карсън Едуардс, Сейбън Лий, Маодо Ло, Мариус Григонис, Довидас Гедрайтис и евентуално Дейвидас Сирвидис.

През сезон 2025/26 Едуардс игра за Виртус Болоня, където записа средно по 17.3 точки, 2.2 борби, 2.3 асистенции и коефициент на полезно действие 11 за 25 минути на мач в Евролигата. Той стреляше с 46.7% успеваемост за две точки и 31.9% от далечно разстояние.

Експлозивният реализатор направи едно от най-силните индивидуални представяния за сезона в Евролигата срещу АСВЕЛ, като наниза рекордните за кариерата си 36 точки за 27 минути и изведе Виртус до победата.

Само трима играчи записаха по-резултатни мачове в Евролигата през сезон 2025/26: Кевин Пънтър (43 точки), Андреас Обст (37) и Тайлър Дорси (37).

Едуардс завърши на пето място в надпреварата за най-добър реализатор в Евролигата през миналия сезон.

Година по-рано, докато играеше за Байерн Мюнхен, той стана топреализатор на цялото състезание със средно 20.4 точки на мач. Неговите реализаторски умения и офанзивна ефективност помогнаха на Байерн да достигне до плей-ин турнира на Евролигата през същата година.

Взети заедно, през последните два сезона в Евролигата само Саша Везенков и Кендрик Нън – последните двама носители на наградата за MVP на турнира – са отбелязали повече точки от Едуардс. Сред всички играчи в Евролигата, единствено Андреас Обст е реализирал повече тройки от Едуардс през последните два сезона.

През април 2025 г. Едуардс направи историческо представяне срещу Макаби Тел Авив, като отбеляза 8 тройки и наниза 26 точки в рамките на една четвърт – и двата показателя са рекорди в Евролигата.

Междувременно, Силвен Франсиско се сбогува с литовския клуб и неговите фенове след спечелването на титлата на страната от тима от Каунас. Той благодари на Жалгирис и потвърди, че е изиграл последния си мач за отбора.

Жалгирис пък стана шампион на Литва по най-безапелационния възможен начин - с убедителен успех от 3-0 на финалите срещу Ювентус, в отделните срещи: 107:75, 100:69 и 95:77.

За Жалгирис това е 26-а титла на Литва, а тимът изравни и рекорда за най-много поредни победи в първенството с 35. Отборът от Каунас завърши сезона в Литва с баланс 39-1, като единственото си поражение претърпя още на 19 октомври 2025 г. срещу Лиеткабелис Паневезис. Последният случай, когато Жалгирис допуска само едно поражение през целия сезон в Литва е през 2012 година.

В същото време Жалгирис спечели и Купата на Литва, а в Евролигата през сезон 2025/26 се представи силно, завършвайки на пето място и губейки в плейофите от Фенербахче с 1-3 победи.

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Снимки: Imago