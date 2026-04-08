Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

Лидерът в Евролигата Олимпиакос и голямата звезда на гръцкия гранд Александър Везенков пристигнаха в София за мача си с Апоел Тел Авив от 37-ия кръг на елитната надпревара в родната столица в четвъртък. Срещата в "Арена София" започва в 19:30 ч.

Французинът Еван Фурние не е в групата на "червено-белите" от Пирея за двубоя, тъй като изпитва стомашни проблеми. Извън строя е и центърът Тайрик Джоунс, който лекува травма, но се очаква да е готов за плейофите.

"Малко е странно, мачът е специален за мен, за вас, за всички. Да играя пред приятели, роднини, пред хора, които нямат възможност да гледат Евролигата на живо и мен, е невероятно.

Идват играчи, идват отбори, които, да не се лъжем, нямаше никога да дойдат в България, ако не беше се случило това с Апоел. Дано се вдигне интереса към баскетбола.

По-специално, по специфично ще е, няма да е типичното гостуване, чакам да видя как ще изглежда залата, как ще се напълни. Знам, че ще се чувствам у дома.

Мачът е от голямо значение, ще бъде една битка, една война и трябва да я спечелим.

Засега се справяме добре, но форматът е такъв, че след една седмица няма значение дали си първи или четвърти, защото започват плейофите.

Почти на 100% съм здрав, обичам да играя всички мачове. Надявам се до края на сезона да съм здрав и да помагам на отбора. Искаме да сме първи, да завършим сезона по успешен начин и да спечелим трофея. Но и другите отбори го искат, затова стъпка по стъпка.

Само да съм здрав, ако не се лъжа, мачът е на 5 юли, ще бъде на линия. Нека дойде тогава моментът и ще го коментираме", сподели Везенков при пристигането си на летище София, коментирайки в края на интервюто и темата за националния ни отбор.

Снимки: Sportal.bg