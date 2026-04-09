Над 2000 фена на Олимпиакос "атакуват" София за мача с Апоел

Сериозен брой фенове на Олимпиакос пристигат в София за мача на гръцкия гранд с Апоел Тел Авив от 37-ия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 19:30 часа, а само до този момент има потвърждение за присъствието на над 2000 от върлите привърженици на тима от Пирея.

Награждават Везенков със специален плакет минути преди мача в София

Очаква се столичното спортно съоръжение да бъде препълнено, а разбира се главната причина за това е появата на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков.

