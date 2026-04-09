Ексклузивно в Sportal.bg! Везенков и звездите на Олимпиакос с последна тренировка преди мача в "Арена София"

Отборът на Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков в състава си направи последна тренировка преди мача от 37-ия кръг на Евролигата срещу Апоел Тел Авив от 19:30 часа тази вечер в "Арена София", а екипът на Sportal.bg получи ексклузивен достъп до заниманието.
Саша се появи първи в залата, а тренировката започна с шеги и закачки между него и част от съотборниците му. Той демонстрира и точния си мерник, а както вече стана ясно на паркета за гранда от Пирея днес няма да се появят Тайрик Джоунс, Еван Фурние и Янулис Ларендзакис.
