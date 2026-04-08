Фенове "нападнаха" играчите на Олимпиакос за снимки и автографи

Звездната селекция на Олимпиакос пристигна в България, начело с голямата ни баскетболна звезда Александър Везенков, а феновете на Летище "Васил Левски" в София бяха изключително нетърпеливи да се докоснат до своите любимци, за да получат снимки и автографи от тях.
Едно от децата, които тръпнеше в очакване на звездите на гръцкия гранд пристигна с топка на Олимпиакос и с огромно търпение изчака всеки един от баскетболистите на Йоргос Барцокас да се разпише върху нея.
Други пък залагаха на селфита с играчите.
С отбора в България пристигна и сериозна група от техни привърженици от Атина, които утре ще дерат гърла за своите любимци в "Арена София".
