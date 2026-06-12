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  4. Играч на Апоел сменя Коди Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Играч на Апоел сменя Коди Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 12 юни 2026 | 14:51
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Цървена звезда е все по-близо до привличането на опитния гард Крис Джоунс, твърди BasketNews. 33-годишният американец с арменски паспорт е на крачка от подписването на двугодишен договор (1+1) със сръбския гранд.

Джоунс направи силен сезон в Апоел Тел Авив, където в Евролигата записваше средно по 10.0 точки, 2.0 борби и 4.2 асистенции за около 20 минути игрово време на мач.

В плейофите обаче ветеранът повиши нивото си на представяне, като срещу Реал Мадрид се отчете средно по 13.0 точки, 2.5 борби и 3.8 асистенции на двубой.

Гардът разполага със сериозен опит на най-високо европейско ниво, след като е носил екипите на Валенсия, АСВЕЛ Вильорбан и Макаби Тел Авив. През годините Джоунс се утвърди като един от най-постоянните и надеждни плеймейкъри в Евролигата, което го прави ценна придобивка за амбициозния проект на Цървена звезда.

В Звезда от Джоунс ще се очаква да замести достойно напускащия български национал Коди Милър-Макинтайър, който от новия сезон ще облече екипа на друг отбор, почти сигурно този на Олимпиакос.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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