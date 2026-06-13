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Дуейн Уошингтън потвърди, че се разделя с Партизан

  • 13 юни 2026 | 10:23
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Дуейн Уошингтън потвърди, че се разделя с Партизан

Американският гард Дуейн Уошингтън обяви, че се разделя с Партизан, след като отборът от Белград завърши сезона без спечелен трофей. Загубата от Дубай във финалите на АБА Лигата сложи край на разочароващата кампания за сръбския гранд.

Партизан остава без трофей за първи път от 2022 г. насам, а след мача с Дубай Дуейн Уошингтън разкри, че ще напусне сръбския гранд през лятото.

„Да, това беше последният ми мач с Партизан. Щеше ми се да имаше различен изход и по-добра ситуация, но каквото – такова“, започна Уошингтън. „Нямам нищо лошо да кажа за престоя си тук. Въпреки че преминахме през много трудности, аз си спомням само подкрепата и хубавите моменти. Това е, което ще взема със себе си.

Не знам дали Байерн е следващата ми дестинация. Ще разберем, когато му дойде времето. Където и да продължи кариерата ми, ще очаквам с нетърпение ново предизвикателство и възможност.

Надявам се един ден да получа подкрепа, когато се върна тук. Както казах, мога да кажа само красиви неща за всичко, което ми се случи в Партизан. Любовта и уважението към този клуб ще останат с мен“, завърши Уошингтън.

Американският гард прекара първите си два сезона в Европа с клуба от Белград. През последната кампания в Евролигата, която беше белязана от контузии за него, той записа средно по 14.9 точки в едва 23 изиграни мача.

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Снимки: Imago

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