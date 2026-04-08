Мицич: С Везенков сме наистина добри приятели, голям фен съм на играта му

Една от големите звезди на Апоел тел Авиа Василие Мицич коментира предстоящия мегадвубой в “Арена София” с Олимпиакос в четвъртък. Сръбският пойнт гард ще се изправи утре срещу друг играч, печелил званието “Най-полезен играч” в Евролигата - българската звезда Александър Везенков.

- На първо място как ти и твоите съотборници се чувствате след мача с Фенербахче. Възстановихте ли се?

- Нямаме време да се оплакваме. Наше задължение е да се подготвим за утре. Беше добър мач за нас. Поделихме минути и физически се запазихме. Краят на сезона е обаче и няма място за извинения, това е реалността.

- Какво можеш да кажеш за играчите на Олимпиакос и нашата звезда Александър Везенков?

- Първи са в класирането. Спечелиха последните си няколко мача, в ритъм са. През последните години винаги са добри по време на редовния сезон. Имат тактика, която работи. Система, която им дава резултати. Уверени са. Мисля, че изиграхме приличен мач при първата ни среща. Опитваме се да анализираме какво не се получи в онзи двубой и да подобрим представянето си утре и да се хванем за нашите шансове, а Саша е велик играч.

- Имаш ли спомени с него?

- Имам.

- Би ли споделил?

- Ние сме добри приятели, наистина добри приятели сме. Ценя много неговата игра. На сходна възраст сме. Познавам го още като много млад играч, който се утвърди сред най-добрите в Евролигата, а това не е лесно. Голям фен съм на неговата игра.

- При първия мач в Пирея се сблъскаха две отлични атаки. Мачът беше като от 90-те.

- Да, тежък мач беше, защото се познаваме много добре. В началото на сезона ритъмът все още не е добър. Срещата тогава се реши в последната минута. Мисля, че сега играят много по-добре. Разиграват топката както винаги, но някои от техните играчи играят на лудо темпо, като Дорси, във форма са, Везенков също. Смятам обаче, че и ние напоследък играем доста по-добре.

- Показахте невероятна борбеност, защото спечелихте срещу Панатинайкос след като изоставахте с 11-12 точки пред 6000 зрители. Оптимисти ли сте за това, че в крайна сметка и Апоел може да стане първи в класирането?

- Аз не знам къде сме в момента. Борим се за победата във всеки мач, защото за нас е изключително важно да завършим по възможно най-добрия начин. Вече споменах, че всичко е свързано с моментната форма, състоянието на играчите. Смятам, че надграждаме на всяка позиция. В последните два мача показахме добра нагласа, на фона на двете загуби преди това от Мадрид и Баскония. Всичко това е в миналото - трябва да се фокусираме върху следващия ни мач и да сме готови за битка през всички 40 минути.