Олимпиакос идва в София без Еван Фурние

Гардът на Олимпиакос Еван Фурние не отпътува с отбора за София, където тимът му ще се изправи срещу Апоел Тел Авив, поради стомашни проблеми.

Според информация на Sport24, французинът не е отпътувал със съотборниците си за българската столица заради стомашно неразположение.

През настоящия сезон в Евролигата Фурние записва средно по 11.1 точки, 1.7 борби и 2.8 асистенции на мач, като стрелбата му от зоната за три точки е с успеваемост от 35.1%.

След скорошния спад във формата на Фенербахче, Олимпиакос се изкачи на първо място във временното класиране на Евролигата с баланс от 24 победи и 12 загуби, като до края на редовния сезон остават два мача.

