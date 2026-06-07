Очаквайте на живо: Гран При на Монако във Формула 1

Надпреварата за Гран При на Монако поставя началото на европейските състезания във Формула 1 през 2026 година, а от полпозишъна в Княжеството ще потегли Андреа Кими Антонели, който преследва своята пета поредна победа.

Компания на италианеца на първата редица ще прави Макс Верстапен, а зад двамата от втория ред ще потеглят съотборниците във Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер. Исак Хаджар и Джордж Ръсел ще оформят третата редица пред Оскар Пиастри, Ландо Норис, Пиер Гасли и Лиам Лоусън, които ще допълнят топ 10 на стартовата решетка.

Състезанието за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

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Снимки: Gettyimages