Бербатов предложи реформа, която да насърчи инвестирането в спорта

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите за младежта и спорта Димитър Бербатов предложи идея за реформа и данъчни облекчения за бизнеса, който инвестира в спорта. За целта той се срещна с министъра на финансите Георги Клисурски. Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед даде идеи за радикална реформа, която да насърчи инвестирането в спорта. Една от тях е да има данъчни облекчения за фирми, които инвестират директно в спорта, като най-високи са ставките за инвестиции в детско-юношески школи - 35%.

"Уважаеми спортисти, треньори, спортни деятели и инвеститори, Днес правим най-важната крачка към реалната финансова независимост на българския спорт. След серия от конструктивни разговори с Министерството на финансите и представените от мен идеи за данъчни облекчения при инвестиции в спорта, имам удоволствието да обявя: Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане) вече е официално качен за 30-дневно обществено обсъждане! Какво означава това за българския спорт?



Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация.Нива на данъчно облекчение (10% - 35%): Детско-юношески школи, масов спорт и инфраструктурни подобрения (35%): Това е нашият "Ударен център". Най-високият стимул е насочен към бъдещето - нашите деца и модернизацията на спортните бази. Национален престиж (20%): За големите компании, които искат да свържат бранда си с националния флаг и олимпийската подготовка.* Професионален спорт (10%): За директна подкрепа на професионалните спортни клубове.

Защо е необходимо сега? Анализите показват ясна липса на достатъчно финансиране в българския спорт и критични данни, които не търпят отлагане:



1. Масово отпадане: 41.8% от децата спират да спортуват при прехода към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база.

2. Здравен риск: Едва 46.8% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите.

3. Липса на приходи: 92.5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.



Принцип на строг контрол Този законопроект не е "празен чек". Той е договор между бизнеса, държавата и обществото. За да се гарантира, че всяко евро достига по предназначение, законопроектът предвижда безкомпромисен механизъм за отчетност върху всички нива на инвестиция (10% | 20% | 35%).

Всяка инвестиция, насочена към спорта, трябва да бъде обект на строг държавен и обществен контрол чрез нови методи за верификация на дейността и прозрачно разходване на средствата. Целта е пълно изсветляване на сектора - инвестицията трябва да отива в залата, при треньора и при детето, а не да потъва в административни лабиринти.



Скъпи приятели, Процедурата е задействана. Следващите 30 дни са решаващи. Това е времето, в което спортната общественост трябва да покаже своята единност и подкрепа. Този законопроект не е просто документ - той е инвестиция в здравето на нацията. Нека върнем спорта там, където му е мястото - в сърцето на България!", написа Димитър Бербатов в социалната мрежа.