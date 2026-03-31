  • 31 март 2026 | 19:19
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров говори пред медиите след завръщането на родния тим на родна земя. Той изказа съболезнованията си към семейството на Борислав Михайлов и говори за предстоящите срещи на “лъвовете”.

“Съболезнования на семейството на Борислав Михайлов. Той беше един обединител, който със своята кончина според мен иска да ни покаже, че е време малко да се смирим и да станем по-добри хора. Да спрем да се атакуваме. Ако върнете мои интервюта назад, винаги съм казвал, че ние се самоунищожаваме като нация, когато се атакуваме. Дано тази кончина послужи да сме по-добри хора.

Премерихме сили с държави от други континенти и за нас е радващото, че се прибираме като победители. Това е една добра основа да се види тези млади играчи доколко може да се разчита на тях в предстоящите мачове от Лигата на нациите. Доволен съм от всеки един от тях.

Трябва ли да отговарям на критиките?! Няма да им отговарям. Моят отговор е само в работа с млади състезатели, даване на път. Това е моят отговор.

Кога Антон Недялков е бил в националния отбор, откакто аз съм селекционер. Кога е бил? За останалите няма проблем, но защо ме питате за Антон Недялков. Ще решаваме в бъдеще, вратите на националния не са затворени за никого.

Все още не са ясни съперниците за контролите юни. На 99.9% ще са от Европа. Ще се стремим максимално да се доближават до стил и ниво на съперниците, които са ни септември.

Нямаме думата, когато ФИФА определя сериите. С оглед на това, че федерацията иска да домакинства на такъв турнир, участието ни беше задължително. Турнирът се увеличава. Смятам, че няма за какво да се дискутира.

Аз доколкото гледам световен футбол, полуфиналите и финалите за Купите на Италия, на Испания се провеждат в Катар, в Саудитска Арабия и т.н. Играчите са професионалисти, има много съвременни методи за възстановяване, за хранене и т.н. Не виждам нищо лошо в това да се срещнеш със съперници от други континенти и да обмените опит”, заяви Димитров.

