Стилиян Петров: Българският футбол има да извърви дълъг път! Играчите трябва да знаят, че критиката е част от професията

Стилиян Петров разкри пред Sportal.bg повече подробности около "Мача на надеждата", който той и неговата фондация организират за 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас. Бившият капитан на България сподели, че двама от легендарните ни футболисти - Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания, са приели новината за благотворителното събитие много емоционално.

Петров не подмина и темата с националния ни отбор, който постигна две победи в Индонезия и спечели трофея на турнира FIFA Series, който се проведе в Джакарта. Селекцията на Александър Димитров се наложи последователно над Соломонови острови (10:2) и Индонезия (1:0).

"Инициативата започна още от миналата година. Създаде се един турнир под патронажа на Фондация “Стилиян Петров”, на който бяха събрани 21 000 лева, които бяха дарени на онкологията в Бургас. Оттам започнахме да мислим и да искаме да направим нещо по-голямо и по-значимо. Искахме да покажем социална отговорност, да бъдем съпричастни за това, че хората искат да помагат.

Петър Хубчев и Любослав Пенев приеха новината доста емоционално, с усмивка. Това много ме радва. Най-много ме радва, че всичко при тях върви добре. Справят се, борят се, не се предават. Това е българският нрав!

Следя българския футбол, гледам националния отбор. Винаги съм го гледал и винаги ще го гледам. Постът ми беше позитивен. Не знам защо хората си мислят, че е сарказъм. Негативността за всички е по-лесна от позитивността. Един пост, който да покаже подкрепа. Да не забравяме, че България никога не е вкарвала 10 гола. Това е важно за момчетата. Победиха с изразителен резултат и това може само да ни радва.

Две победи, трудни условия, дълго пътуване, самочувствие - това е важно за момчетата. Вървят добре, показват, че имат някакъв напредък. Важно е да се види постоянство и в дълъг период.

Българският футбол има да извърви дълъг път. Не трябва да се предават и поддават на емоциите. Трябва да знаят, че критиката е част от професията. Трябва да играят със самочувствие и да променят това мислене само с победи и позитивни резултати. Това, което е много важно за един футболист.

Нека Бургас да покаже това, което аз получих, когато пристигнах вчера - гостоприемство, уважение и обединение. Да покажат, че когато са заедно, са силни. Това може би ще даде импулс на тези, които се борят с тази коварна болест - да видят, че Бургас е зад тях и ги подкрепя", заяви Стилиян Петров.