България се придвижи с едно място в ранглистата на ФИФА

Българският национален отбор по футбол се придвижи с една позиция в Световната ранглиста на ФИФА след изиграването на мачовете през март и сега е на 86-а позиция с 1278.90 точки, което е подобрение с 3.81 пункта.

В предишното изследване на статистиците от Цюрих - българите бяха 87-и. През месец март България участва на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия и го спечели с две победи – 10:2 над Соломонови острови и 1:0 над домакините. Ниското ниво на двата съперника, както и местата им извън топ 120, донесоха обаче малка полза за ранглистата на България.



Точно пред България са Сирия и Нова Зеландия, а след това се нареждат Габон и Уганда. Франция излезе на върха в подреждането.