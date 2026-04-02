Земетресение от 7.4 удари Индонезия дни след напускането на националния ни отбор

Трус от 7.4 по Рихтер удари източната част на Индонезия през изминалата нощ (6:45 часа местно време), като до момента има потвърден един смъртен случай. Това се случва около 52 часа след излитането от страната на националния отбор на България по футбол, който беше там за два мача от FIFA Series 2026.

M7.4 earthquake struck the Molucca Sea near Ternate, Indonesia, on April 2, 2026, at 06:48 local time, depth 35km.



Tsunami warning was issued for Indonesia, Philippines, Malaysia; waves up to 75cm hit North Minahasa, 30cm North Maluku, 20cm Bitung. #gempa #sismo



Епицентърът на труса е бил в Молукско море между островните групи Сулавеси и Малуку. То е предизвикало високи вълни и веднага е задействана тревога за опасност от цунами. 70-годишна жена е загинала в резултат на срутване на сграда.

Епицентърът все пак е далеч от Джакарта - на над 3000 км, където стояха българските национали. Там те спечелиха последователно срещу Соломоновите острови и тима на домакините от Индонезия.

