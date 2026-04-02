Земетресение от 7.4 удари Индонезия дни след напускането на националния ни отбор

Трус от 7.4 по Рихтер удари източната част на Индонезия през изминалата нощ (6:45 часа местно време), като до момента има потвърден един смъртен случай. Това се случва около 52 часа след излитането от страната на националния отбор на България по футбол, който беше там за два мача от FIFA Series 2026.
Епицентърът на труса е бил в Молукско море между островните групи Сулавеси и Малуку. То е предизвикало високи вълни и веднага е задействана тревога за опасност от цунами. 70-годишна жена е загинала в резултат на срутване на сграда.
Епицентърът все пак е далеч от Джакарта - на над 3000 км, където стояха българските национали. Там те спечелиха последователно срещу Соломоновите острови и тима на домакините от Индонезия.