Бербатов събира федерациите, откликнали на 18-те му въпроса

Голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на България Димитър Бербатов, който е съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров, ще събере шефовете на спортните федерации, откликнали на неговите 18 въпроса.

"Димитър Бербатов работи в тази посока, подготвя скоро обща среща, на която да се съберат всички федерации, които са отговорили. Не всички са отговорили. И да представи анализа от работата си. Вярвам, че оттам могат да излязат добри идеи как могат да се подобряват нещата в бъдеще", заяви спортният министър Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg".