Посланикът на България в Индонезия: Футболът ни дава възможност да изграждаме мостове

В контекста на отбелязването на 70 години дипломатически отношения между България и Индонезия, участието на българския национален отбор в турнира FIFA Series в Джакарта придоби значение, което надхвърля рамките на спорта. За символа на съвременното партньорство между двете държави, Нейно Превъзходителство Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, разкрива как футболът се превръща в инструмент на културната дипломация, какви възможности открива за сътрудничество и как едно спортно събитие може да остави траен отпечатък в отношенията между два народа.

Г-жо посланик, как оценявате участието на националния отбор на България в турнира FIFA Series в Джакарта в контекста на отбелязването на 70 години дипломатически отношения между България и Индонезия?

- Участието на националния отбор на България в турнира FIFA Series в Джакарта има силно символично значение. То съвпада със 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия и показва, че партньорството ни се развива не само на политическо, но и на обществено и културно ниво, като не на последно място трябва да поставим спорта. Футболът в Индонезия е най-популярният и най-следен спорт, което прави подобно участие особено значимо. В този контекст, присъствието на българския национален отбор и мачовете в рамките на турнира ще оставят траен и най-силен отпечатък сред местната публика и спортната общност.

До каква степен подобни спортни събития допринасят за засилване на двустранните връзки между България и Индонезия?

- Спортът е универсален език, който създава директни връзки между хората. Подобни събития надграждат официалния политически диалог, като добавят човешко измерение – срещи, емоции, споделени преживявания. Те изграждат доверие, насърчават взаимното уважение и често водят до конкретни инициативи в други области – култура, образование, туризъм.

Виждате ли потенциал за развитие на по-активно сътрудничество между България и Индонезия в сферата на спорта и по-специално футбола?

- Съществува реален и устойчив потенциал за развитие на сътрудничество в сферата на спорта, и по-специално футбола. Индонезия разполага с огромен брой привърженици на този спорт и активно развива футболната си инфраструктура. Това открива възможности за обмен на експертиза, съвместни тренировъчни програми, младежки академии, както и партньорства между клубове и федерации.

Каква роля може да играе футболът като инструмент за културна дипломация и сближаване между двата народа?

- Футболът е изключително ефективен инструмент за културна дипломация. Той създава емоционална връзка, която често надхвърля формалните рамки на дипломатическите отношения. Чрез него се изграждат мостове между хората, насърчава се интерес към културата и идентичността на другия, и изгражда устойчива основа за дългосрочно сближаване.

Каква беше ролята на българското посолство в Джакарта в организацията и подкрепата на националния отбор по време на престоя му?

- Посолството на България в Джакарта изигра активна и координираща роля по отношение на логистика, консулска подкрепа и съпорт по време на целия престой на отбора. Осигурихме институционална подкрепа, съдействие при комуникацията с местните власти и организаторите. Работихме за това престоят на отбора да протече спокойно, ефективно и при максимално добри условия.

Какви бяха основните предизвикателства при координацията на подобно посещение?

- Основните предизвикателства бяха свързани с кратките срокове за организация, различията в административните процедури и необходимостта от синхронизация между множество участници – местни институции, организатори и спортни структури. Въпреки това, благодарение на добрата координация и професионализма на всички страни, тези предизвикателства бяха преодолени успешно.

Как бихте описали отношението на местната публика и институции към българския национален отбор?

- Отношението на местната публика и институции беше изключително положително. Индонезийските фенове са известни със своята страст към футбола и проявиха уважение и интерес към българския отбор. Институциите демонстрираха високо ниво на професионализъм и гостоприемство.

Усеща ли се интерес към България и българския футбол сред индонезийските фенове?

- Интересът към българския футбол не е от днес и играчи като Стоичков са изключително познати тук. Местните фенове не са забравили името на Александър Димитров, треньора на националния отбор, чието име тук е разпознаваемо в професионалните футболни среди.

Според Вас, как подобни участия на националния отбор допринасят за изграждането на позитивен международен образ на България?

- Участията на националния отбор в международни турнири са важен елемент от изграждането на позитивния образ на България, в конкретния случай особено в контекста на 70-та годишнина от установяването дипломатическите отношения между България и Индонезия. Те показват страната ни като активен участник в международния живот, с традиции, дисциплина и професионализъм в спорта.

Какви впечатления оставиха българските футболисти и щаб у местните организатори?

- Българските футболисти и треньорският щаб оставиха впечатление на добре подготвен, организиран и отдаден екип. Това беше оценено от местните организатори и партньори, което допринася за доброто име на България.

Какво беше най-вдъхновяващото за Вас лично в тази визита на националния отбор?

- Най-вдъхновяващо за мен беше да видя ентусиазма на българските футболисти. Атмосферата на стадиона и еуфорията на местната публика бяха наистина впечатляващи.

Какво бихте пожелали на българските национали в тяхното развитие и бъдещи международни участия?

- Пожелавам на българските национали здраве, постоянство и увереност. Вярвам, че с труд и отдаденост ще продължат да постигат успехи и ще представят достойно България на международната сцена.