  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте се размина с наказание след поредната атака към съдиите

  29 март 2026 | 15:30
Старши треньорът на Наполи Антонио Конте не бе наказан за атаки към съдиите, а се размина с глоба. Разглежданият инцидент бе при отпадането на неговия тим от Купата на Италия през февруари. Тогава неаполитанци загубиха след изпълнение на дузпи.

Конте бе бесен от съдийските решения на Джанлука Манджаниело. Той нападна четвъртия съдия и отправи обиди към главия рефер. Действията на треньора предизвикаха разследване от страна на Италианската футболна федерация. Според “Кориере дело спорт” Конте е бил привикан на разговор с разследващия от страна на федерацията.

Според правилника за обиди към съдиите той можеше да бъде наказан за четири мача. След като Конте е съдийствал на разследването, неговите адвокати са постигнали споразумение с футболните власти и той ще плати глоба в размер на 6000 евро, но няма да пропуска мачове.

Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

Арбелоа промени практика на Чаби Алонсо в Реал Мадрид

Микел Оярсабал - много повече от обикновен голмайстор

Игор Тиаго: Роналдо е моето вдъхновение, надявам се да донеса същата радост на бразилския народ

Трагичен инцидент при отварянето на "Ацтека" след ремонта

Лапорта: Изглежда, че в Испания съдиите винаги помагат на Реал Мадрид

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

11-те на Черноморец (Бургас) и Дунав (Русе)

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

