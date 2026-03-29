Конте се размина с наказание след поредната атака към съдиите

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте не бе наказан за атаки към съдиите, а се размина с глоба. Разглежданият инцидент бе при отпадането на неговия тим от Купата на Италия през февруари. Тогава неаполитанци загубиха след изпълнение на дузпи.
Конте бе бесен от съдийските решения на Джанлука Манджаниело. Той нападна четвъртия съдия и отправи обиди към главия рефер. Действията на треньора предизвикаха разследване от страна на Италианската футболна федерация. Според “Кориере дело спорт” Конте е бил привикан на разговор с разследващия от страна на федерацията.
Според правилника за обиди към съдиите той можеше да бъде наказан за четири мача. След като Конте е съдийствал на разследването, неговите адвокати са постигнали споразумение с футболните власти и той ще плати глоба в размер на 6000 евро, но няма да пропуска мачове.