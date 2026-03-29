Конте се размина с наказание след поредната атака към съдиите

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте не бе наказан за атаки към съдиите, а се размина с глоба. Разглежданият инцидент бе при отпадането на неговия тим от Купата на Италия през февруари. Тогава неаполитанци загубиха след изпълнение на дузпи.

Конте бе бесен от съдийските решения на Джанлука Манджаниело. Той нападна четвъртия съдия и отправи обиди към главия рефер. Действията на треньора предизвикаха разследване от страна на Италианската футболна федерация. Според “Кориере дело спорт” Конте е бил привикан на разговор с разследващия от страна на федерацията.

#Conte ha ammesso di aver insultato l’arbitro #Manganiello (gli diede della “testa di c….”), episodio per il quale non fu espulso, e ha trovato un accordo con la Procura Figc. La possibile squalifica di 4 giornate è stata commutata in una multa da 6000 euro. Via libera della… pic.twitter.com/7K1wb39RTf — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 29, 2026

Според правилника за обиди към съдиите той можеше да бъде наказан за четири мача. След като Конте е съдийствал на разследването, неговите адвокати са постигнали споразумение с футболните власти и той ще плати глоба в размер на 6000 евро, но няма да пропуска мачове.